Samsun'da Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Samsun'da 82 sivil toplum kuruluşu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Samsun'da 82 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca TSK'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla Dost-Der binasında basın toplantısı düzenlendi.

Platform adına açıklama yapan Ali Sarialioğlu, Suriye'de 7 yıldır Birleşmiş Milletler, NATO ve uluslararası güçlerin yapamadığı ve yapmak istemediği iç savaşı sonlandırma ve sınır güvenliğini sağlama işini gerçekleştirmek amacıyla TSK'nin harekat düzenlediğini söyledi.

Uluslararası güçlere taşeronluk yapan PKK, PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin varlığına son verilmesi için düzenlenen harekatın, adına uygun şekilde terör örgütlerinin temizlenmesi, barış ve huzurun gelmesi için gerçekleştirildiğine dikkati çeken Sarialioğlu, şunları kaydetti:

"Batılı ülkeler, ABD, Rusya ve İsrail, bugün sadece çıkarları için Suriye'dedir. Ölenlerin büyük çoğunluğu Müslüman olduğu için umurlarında bile değildir. Savaşı sonlandırmak, kalıcı barışı sağlamak için çözüm üretmek değil, oyalama çabası içindedirler. Onlar daha çok silah satmak, petrol ve doğal gaz kaynaklarını kendilerinin kontrolüne geçmesi peşindeler. Bugüne kadar 1 milyon Suriyeli, 2 milyon Iraklı hayatını kaybetti veya sakat kaldı. Herhangi bir endişesi bulunmayan uluslararası güçler ise şimdi 'Endişeliyiz, kaygılıyız, sivillerin ölmesini istemiyoruz, savaşa hayır' gibi açıklamalar yaparak gündemi değiştirmek ve insanların kafalarını karıştırmak istemektedir. Daha fazla yalana karnımız tok. Bizim askerimiz bölgede barışı sağlamak için oraya girdi ve asla sivillere zarar vermedi, vermez de. Bunu da çok iyi bilirler."