Samsun'da zabıta ekipleri etiket, gramaj ve hijyen denetimi yaptı

Samsun'un Canik Belediyesi zabıta ekipleri perakende ve toptan ürün satışı yapan iş yerlerinde etiket, gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Samsun'un Canik Belediyesi zabıta ekipleri perakende ve toptan ürün satışı yapan iş yerlerinde etiket, gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Canik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla, kasadaki fiyatları karşılaştırıldığı, ürünlerin günlük reyon fiyatı ile önceki reyon fiyatları karşılaştırılıp usulsüz ve fahiş fiyat artışı olup olmadığının denetlendiği belirtildi.

Denetimlerde reyonlarda son kullanım tarihi geçmiş ürün ile gramaj kontrollerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, "Pandemi tedbirleri kapsamında hayata geçen hijyen kurallarının uygulanıp uygulanmadığını da denetleyen ekipler kurallara uymayan işletmelere cezai işlem gerçekleştiriyor. Canik Belediyesinin yetkisi dışında olan hallerde Ticaret İl Müdürlüğü'ne rapor sunuluyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşların sağlığını ve haklarını korumaya yönelik denetimlerin süreceğini belirtti.

Denetimler sonucunda gerekli olan hallerde cezai yaptırım da uygulandığını ifade eden Sandıkçı, şunları kaydetti:

"Toplumumuzun sağlığına dikkat eden, fırsatçılık yapmayan esnafımızın her zaman yanındayız. Kurallara uymayan vatandaşımızın sağlığını tehlikeye atan, fırsatçılığı alışkanlık haline getirmiş her kim var ise görev sahamıza giren alanlarda yasal mevzuat çerçevesinde gereğini yapıyoruz ve bundan sonra da yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Vatandaşlarımızın haklarını korumaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü