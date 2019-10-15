Samsun'da yüzme seferberliği

15.10.2019 13:48

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Samsun Valiliği tarafından 4 yıl önce hayata geçirilen "Geleceğe Kulaç Atıyoruz" projesinin yeni dönem açılışı gerçekleştirildi.

İlkokul 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin katıldığı projede çocuklar, Tekkeköy, Canik, Atakum, Bafra ve Vezirköprü ilçelerindeki havuzlarda yüzme eğitimi alıyor. Uluslararası turnuvalara katılabilecek derecede yetenekli görülen 600 öğrenciye ise ileri seviyede yüzme dersi veriliyor.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Atakum Yüzme Havuzu'nda projenin bu yılki açılış töreninde yaptığı konuşmada, yüzme eğitimi çalışmalarının başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Projenin kapsamının büyüdüğünü belirten Kaymak, "Şu an için 60 bine yakın öğrenci yüzmeyi öğrendi. Bu projemiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından örnek bulunarak, tüm Türkiye'de yaygınlaştırılmaya başlandı. Bu çerçevede Gençlik ve Spor Bakanlığı, 'Türkiye'de yüzme bilmeyen kimse kalmasın' sloganıyla büyük bir yüzme kampanyası başlattı." diye konuştu.

Kaymak, bu yıl 65 bin öğrenciye yüzme eğitimi vermeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Böylece 2020'nin sonunda sadece Samsun'da 120 bin kişi yüzme öğrenmiş olacak. Bundan dolayı onurluyuz, gururluyuz. Projeye emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yüzmenin geleneksel spor dalları arasında olduğunu aktaran Kaymak, "Yüzme çok önemli bir spor dalı. Çocukların sağlığı açısından önemli. Bu imkanları bulmak çok zor. Hükümetimiz spor altyapısı bakımından Samsun'u örnek bir kent haline getirdi. Şehrimizde çok sayıda yüzme havuzu var. Bu havuzları yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Gençlere başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Demir: "Samsun bir spor şehri"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, projede yeni eğitim döneminin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Her gencin bir spor branşına yatkınlığının olduğunu dile getiren Demir, "Bu yatkınlık, bu tip programlarla ortaya çıkar. Samsun bir spor şehri. Bu havuz ile diğer spor tesislerini ilimize kazandıran eski bakanlarımız Suat Kılıç ve Akif Çağatay Kılıç'a teşekkür ediyorum. Bu tesislerde gençlerimize spor yaptırıyoruz. Belediye olarak sadece yüzmede değil, birçok branşta çok ciddi faaliyetler yürütüyoruz. Bu faaliyetleri 2020 yılında daha çok geliştireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili İsmail Hakkı Kasapoğlu, bu projeyle kentlerinde yüzme bilmeyen kalmayacağını söylerken, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise yüzme eğitimi konusunda örnek bir şehir konumuna geldiklerine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında, yeni eğitim dönemi için protokol imzalandı.

Programda, yüzme yarışmalarında derece alan sporculara protokol üyeleri tarafından madalyaları verildi.

Protokol üyeleri, tören sonrası yüzme eğitimi alan öğrencileri izleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA