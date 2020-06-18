Samsun'da yüzlerce yıllık tohumlar "AtaTohum Merkezi"nde saklanacak
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Samsun'da yüzlerce yıllık tohumlar "AtaTohum Merkezi"nde saklanacak

Samsun'da 232 çeşit tohumla kurulan "AtaTohum Merkezi"nde Karadeniz Bölgesi'nde yüzlerce yıldır kullanılan tohumların saklanacağı bildirildi.

Samsun'da yüzlerce yıllık tohumlar
18.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:08

Samsun'da 232 çeşit tohumla kurulan "AtaTohum Merkezi"nde Karadeniz Bölgesi'nde yüzlerce yıldır kullanılan tohumların saklanacağı bildirildi.

Atakum Belediyesi, yüzlerce yıldır geleneksel tarımda kullanılan tohumların geleceğe taşınması ve çoğaltılarak çiftçilere dağıtılması için 232 çeşit tohumla "AtaTohum Merkezi"ni kurdu.

Merkezde tohum bankası, tohum laboratuvarının yanı sıra yetiştirme parselleri yer alıyor.

Merkezin yetiştirme parsellerinde 4 çeşit biber, 3 çeşit domates, ikişer çeşit kavun, karpuz ve mısırın yanı sıra kabak, bodur fasulye, nohut fideleri toprakla buluşturuldu.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nin ilk tohum merkezini Samsun'da kurduklarını söyledi.

AtaTohum Merkezi'nin başlangıç envanterinin 232 çeşit tohumdan oluştuğuna işaret eden Deveci, "Elinde, tarlasında, bahçesinde bizde bulunmayan tohum türleri olanlar varsa bunları bize ulaştırmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızın bize ulaştırdığı yerel tohumları onların adına kaydederek envanterimize ekleyeceğiz. AtaTohum Merkezi ile toplumun sağlıklı besin kaynağı atalık tohumların yok olmasının önlenerek geleneksel tarımı sürdürülebilir hale getirmek hedefleniyor." dedi.

Tohumların özel saklama haznelerinde muhafaza edilerek tohum bankasının güvenlikli odasında tutulacağını anlatan Deveci, "Her bir tohum, sayısının artırılması için yıllık üretim planına dahil edilecek. Daha sonra bu tohumlar sezonlarına uygun şekilde merkezdeki parsellere ekilerek sebze ve meyveye dönüştürülecek. Yetişen mahsullerden yeniden tohum alınarak her bir çeşide ait tohum sayısı artırılacak. Elde edilen tohumlar, çiftçiler ve yerel tohum grupları ile paylaşılacak." ifadesini kullandı.

Deveci, merkezde tıbbi ve aromatik bitki ekim alanlarının da oluşturulduğunu vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"İlaç ve kozmetik sektörünün ham maddeleri olan ve dünya pazarında yoğun talep gören bitkilere yönelik yetiştiriciliğin Karadeniz Bölgesi'nde artması için çalışmalar yürütülecek. AtaTohum'un ekim parsellerinde üretilmeye başlanan lavanta, biberiye, ada çayı, defne ve zeytin çalısı gibi bitkiler bölgedeki çiftçilere tanıtılacak. Bu bitkilerin üretimini yapmak isteyen yetiştiricilere, ziraat mühendislerimiz eğitimler verecek. Bu çalışmalarla bölge çiftçilerinin düşük yatırım gideri ile yüksek kazanç elde edebilmesinin yolu açılacak."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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