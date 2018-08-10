Samsun'da Yüzde 70'i Yerli Tramvay İhalesi Yapılacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 35 kilometre uzunluğundaki raylı sistem hattında yüzde 70'i yerli tramvay alımı için ihale düzenleyecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. AŞ (SAMULAŞ), İtalya'dan 16, Çin'den 5 tramvay alımı yaptıktan sonra 2015 yılında yüzde 59'u yerli 8 Panorama tramvayı Durmazlar AŞ'den aldı.

SAMULAŞ kendi bünyesinde oluşturduğu ekiple İtalyan ve Çin tramvayların birçok parçasını yerlileştirdi.

Tramvaylarda yerli ve milli üretim oranını yükseltmek isteyen Büyükşehir Belediyesi, yeni alınacak 11 tramvayın ihale şartnamesine yüzde 70 oranında milli üretim şartı koydu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AA muhabirine, 2015 yılında yaklaşık yüzde 59 yerlilik oranına sahip Panorama model tramvayları Bursa'daki Durmazlar AŞ firmasından aldıklarını belirtti.

Samsun'da 30 kilometre olan raylı sistem hattının 35 kilometreye çıkacağını kaydeden Şahin, "Mevcut yolcu potansiyeli göz önünde bulundurularak yeni tramvaylar almak için çalışmaya başladık. Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde ülkemizde bir ilki başararak yerlilik oranı yüzde 70'in üzerinde olacak bir tramvay ürettirerek halkımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz." dedi.

Yerli üretim konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile çalıştıklarını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki üretici firmalarla yapılan görüşmelerimiz sonucunda tramvaylara ait en önemli ekipmanlardan biri olan tramvay cer sistemi yerli üretilerek yeni tramvaylarda yer alacak. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde sanayi iş birliği projeleri kapsamında gerekli adımları atarak cer motoru, dişli kutusu, cer konvertörü yerli üretilen ve yerlilik oranı yüzde 70'in üzerine çıkacak olan yerli ve mili 11 tramvayı Samsunluların hizmetine sunacağız."

Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onay vermesiyle ihaleye çıkacaklarını bildirdi.