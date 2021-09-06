Samsun'da yüz yüze eğitim başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da yüz yüze eğitim başladı

İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür - Haberler | Güncel

Samsun'da yüz yüze eğitim başladı Tüm Türkiye'de okulların yüz yüze eğitime başlaması ile birlikte okulların açılmasına sevinenler de uzaktan eğitimin devam etmesini isteyenler de var. Türkiye'de milyonlarca öğrenci 6 Eylül itibarıyla yüz yüze eğitime 'merhaba' dedi.

Samsun'da yüz yüze eğitim başladı

SAMSUN - Tüm Türkiye'de okulların yüz yüze eğitime başlaması ile birlikte okulların açılmasına sevinenler de uzaktan eğitimin devam etmesini isteyenler de var.

Türkiye'de milyonlarca öğrenci 6 Eylül itibarıyla yüz yüze eğitime 'merhaba' dedi. Samsun'da da uzun bir aranın ardından okula başlayan öğrenciler yüz yüze eğitime başlamanın heyecanını yaşadı. Öğrenciler ve veliler okulların başlamasından memnun olduklarını ancak pandeminin kendilerini endişelendirdiğini ifade etti.

"1,5 yıllık bir kaybımız oldu"

Okulların açılmasından mutlu olduğunu dile getiren öğrenci velisi Cemile Türkdal, "Okullar açıldığı için mutluyuz. Çünkü çocuklarımız evde hapsolmuştu. Derslerinden de çok geride kaldılar. 1,5 yıllık bir kaybımız oldu. İnşallah okullar devam eder. Çocuklarımız uzaktan eğitimi çok fazla ciddiye almıyorlardı. Yüz yüze eğitim her zaman için tercihimizdir. Benim çocuğum 6. sınıfa gidiyor. Okulu pek özlemediğini söyledi. Çünkü evde rahata alışmıştı. 1 hafta içinde okula da alışacağını umuyorum" dedi.

"Öğrencilerin 'çevrimiçi' yerine okulda eğitim almasını tercih ederim"

Yüz yüze eğitimin, uzaktan eğitime oranla daha verimli olduğunu ifade eden öğrenci velisi Aziz Güney, "Vatana millete hayırlı olsun. Okullarımız açıldı. İnşallah bu korona virüsten kurtuluruz. İyi bir eğitim-öğretim sezonu geçiririz inşallah. Benim çocuğum 5. sınıfa gidiyor. Ben öğrencilerin okulda eğitim almasını tercih ederim. Uzaktan eğitim biraz zor oluyor. Bazen internet çekmiyor, takılmalar oluyordu. İnşallah okullar bir daha kapanmaz" diye konuştu.

"Yakında liseye geçeceğiz, yüz yüze eğitim daha iyi oldu"

Okulların açılmasının lise sınavları için daha iyi olduğunu vurgulayan 8. sınıf öğrencisi Murat Ay, "Ben okullar açıldığı için çok mutluyum. Çünkü yüz yüze eğitim biz öğrenciler için daha güzel. Uzaktan eğitimde dersleri anlayamıyorduk. Yakında liseye geçeceğiz. O yüzden yüz yüze eğitim daha iyi oldu. Yüz yüze eğitimde hocalarımız dersleri kendisi gösteriyor ve deftere yazdırıyor. Uzaktan pek verimli olmadığını düşünüyorum. Okulda kurallara uyuyoruz. Mesafemizi koruyup, maske takıyoruz" şeklinde konuştu.

"Pandemi olduğu için uzaktan eğitimi tercih ediyorum"

8. sınıf öğrencisi Umut Topkara ise şunları söyledi:

"Uzaktan eğitim döneminde öğrenciler pek bir bilgi öğrenemedi. Okulların açılması hem iyi hem de kötü oldu. Çünkü pandemi devam ediyor. Okulu ve arkadaşlarımızı özledim. Salgın olmasa yüz yüze eğitimi tercih ederdim ama pandemi olduğu için uzaktan eğitimi tercih ediyorum."

Öğrencileri okullarına bırakan veliler de okul dışındaki korkuluklardan öğrencileri izlediler. Öte yandan okul görevlileri tarafından her teneffüste belirli aralıklarla maske ve mesafe uyarısı yapılıyor.

Vali Dağlı: "Bu eğitim-öğretim yılının önceki yıllardan daha verimli ve başarılı geçirilmesi temenni ediyorum"

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi bir açıklama yayımlayan Samsun Valisi Doç Dr. Zülkif Dağlı da şunları kaydetti:

"Koronavirüsün tüm alanlarda olduğu gibi eğitim-öğretim hayatımız üzerindeki etkisinin de son bulacağına olan ümitle, araştırıp sorgulama yeteneğine sahip, bilgi üretebilen ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen nesiller yetiştirmek adına yeni bir heyecanla değerlendirilmesi gereken bu yılın, çocuklarımızın hem pozitif bilimleri kavraması hem de milli ve manevi değerlerini öğrenmesi ve içselleştirmesi anlamında çok iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda en önemli basamağın nitelikli bir eğitim olduğundan hareketle, öğrenci, öğretmen ve velilerimiz arasında kurulacak sağlıklı bir iletişim ve iş birliği ile 2021-2022 eğitim-öğretim yılının önceki yıllardan daha verimli ve başarılı geçirilmesi temenni ediyor, sevgili öğrencilerimiz başta olmak üzere öğretmenlerimize, eğitim camiamıza, velilerimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Samsun'da yüz yüze eğitim başladı
Samsun'da yüz yüze eğitim başladı
Samsun'da yüz yüze eğitim başladı
Samsun'da yüz yüze eğitim başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür

DAMAT, HURDA ARACIN ÖN TARAFINDAN GELİN MASASI YAPTI
DAMAT, HURDA ARACIN ÖN TARAFINDAN GELİN MASASI YAPTI
Dışişleri Bakanlığı: 'Türkiye, seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik teşebbüslerin karşısındadır.'
Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik teşebbüslerin karşısındadır."
Türkiye'de son 24 saatte 279 bin 63 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 391 kişinin testi pozitif çıktı, 269 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 279 bin 63 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 391 kişinin testi pozitif çıktı, 269 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Sultan Alparslan Aliya İzzetbegoviç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Haluk Levent Rasim Öztekin
Spor Marcao Ali Koç Cristiano Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Samsun'da yüz yüze eğitim başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 10:35:56. #1.16#

title