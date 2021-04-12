Samsun'da yurtta karantinada olan 3 kişi araçla kaçtı

Samsun'da korona virüsten dolayı karantina ihlali yaptıkları gerekçesiyle yurda yerleştirilen 3 kişi araçla kaçtı.

Samsun'da korona virüsten dolayı karantina ihlali yaptıkları gerekçesiyle yurda yerleştirilen 3 kişi araçla kaçtı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde bulunan Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, korona virüsten dolayı karantinada olması gerekirken karantina kurullarını ihlal ettikleri gerekçesiyle yurda yerleştirilen Furkan S.(21), Ömer K.(29) ve Cemal Y.K.'nin(27) karantinada oldukları yurttan birlikte kaçtı. Polis yaptığı araştırma sonucu 3 kişinin Hasan K.Ö.'nün idaresindeki araçla kaçtıklarını tespit etti.

Kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı