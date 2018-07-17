Samsun'da Yurt Dışı Bağlantılı Uyuşturucu Operasyonda 2 Tutuklama

Samsun'da yurt dışı bağlantılı uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 gün önce serbest bırakılan 2 kişi daha tutuklandı.

13 Temmuz'da yapılan operasyonda yurt dışından kargo ile gönderilen uyuşturucu yapımında kullanılan yaklaşık 220 gram ham madde ele geçirildi. Uyuşturucunun asıl sahibinin Samsun'da "baron" olarak bilinen Yusuf Taylan G. (30) olduğu, şahsın uyuşturucu maddeyi yurt dışından getirterek para ile tuttuğu kişiler aracılığı teslim aldığı, ham maddeyi kullanılabilecek uyuşturucu madde haline getirerek piyasaya sürdüğü tespit edildi. PTT kargosu ile Hollanda'dan gönderilen maddeyi almaya giden Soner Yanık G. (31), Samsun Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri ile 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenledikleri operasyonla gözaltına alındı. Soner Yanık G.'nin kardeşi Kubilay B. (28) de gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu ham maddesi kullanılarak yaklaşık 120 kilo bonzai elde edildiği, piyasa değerinin ise 1 milyar 300 milyon lira olduğu öğrenildi. Bogar isimli narkotik köpeğinin de görev yaptığı operasyonda yakalanan Kubilay B.,Yusuf Taylan G. ve Soner Yanık G., 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılardan Kubilay B. tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevine gönderilirken, Yusuf Taylan G. ve Soner Yanık G. ise serbest bırakıldı. Savcının itirazı üzerine serbest bırakılan Yusuf Taylan G. ve Soner Yanık G. de 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tekrar gözaltına alındı. 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edilen 2 zanlı, mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevine gönderildi.

19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Akdoğan, "Yapılan başarılı operasyonla 120 kilo uyuşturucu maddenin piyasaya sürülerek gençlerimizin zehirlenmesinin önüne geçilmiş oldu" dedi. - SAMSUN