Samsun'da yurt dışı bağlantılı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, yurt dışından kargo ile gönderilen uyuşturucu yapımında kullanılan yaklaşık 220 gram kadar madde ele geçirildi. Uyuşturucunun asıl sahibinin Samsun'da baron tabir edilen T.G. isimli şahsa ait olduğu, bu şahsın uyuşturucu maddeyi yurt dışından getirterek, para karşılığı tuttuğu kişiler aracılığı teslim aldığı, hammaddeyi kullanılabilecek uyuşturucu madde haline getirerek piyasaya sürdükleri tespit edildi. Bugün PTT kargosu ile Hollanda'dan gönderilen maddeyi S.Y. isimli şahıs almaya gittiği sırada, Samsun Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve İstihbaratta görevli ekipler ile 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa operasyon düzenledi. S.Y. paketi teslim aldıktan sonra gözaltına alındı.

Uyuşturucu hammaddesinin asıl sahibi olduğu öğrenilen T.G. isimli şahıs da bugün Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı. S.Y.'nin kardeşi K.B. isimli şahsında olay şüphelilerinden olduğu öğrenildi.

Ele geçirilen uyuşturucu hammaddesinden yaklaşık 120 kilo kadar bonzai elde edildiği, uyuşturucu maddenin ele geçmesinde Bogar isimli eğitimli narkotik köpeğinin çok büyük rolü olduğu öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN