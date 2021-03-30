Samsun'da yurda yasa dışı yollarla giren 9 Afganistanlı 2 ticari takside yakalandı
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Samsun'da yurda yasa dışı yollarla giren 9 Afganistanlı 2 ticari takside yakalandı

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da yurda yasa dışı yollarla giren 9 Afganistanlı 2 ticari takside yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 9 Afganistan uyruklu yakalandı.

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Samsun'un İlkadım ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 9 Afganistan uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Samsun-Ankara kara yolu uygulama noktasında, K.K. ve Ü.K. idaresindeki ticari taksileri durdurdu.

Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçlardaki 9 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Afganistanlılar, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi, araç sürücüleri ise İlyasköy Polis Merkezine götürüldü.

Ankara'dan yola çıkan Afganistan uyrukluların Trabzon'a gitmeye çalıştıkları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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