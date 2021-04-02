Samsun'da yurda yasa dışı yollarla giren 7 düzensiz göçmen yakalandı
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Samsun'da yurda yasa dışı yollarla giren 7 düzensiz göçmen yakalandı

Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel
Samsun'da yurda yasa dışı yollarla giren 7 düzensiz göçmen yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.

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Samsun'un İlkadım ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Samsun-Ankara kara yolu uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçta bulunan 7 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Yabancı uyruklular, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine götürüldü.

İstanbul'dan yola çıkan Afganistan uyrukluların Rize'ye gitmeye çalıştıkları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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