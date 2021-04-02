Samsun'da yurda yasa dışı yollarla giren 7 düzensiz göçmen yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Samsun-Ankara kara yolu uygulama noktasında bir aracı durdurdu.
Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçta bulunan 7 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.
Yabancı uyruklular, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine götürüldü.
İstanbul'dan yola çıkan Afganistan uyrukluların Rize'ye gitmeye çalıştıkları öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün