Samsun'da yurda yasa dışı yollarla giren 3 Afganistanlı yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 3 Afganistan uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gelemen uygulama noktasında bir otobüsü durdurdu.

Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçtaki 3 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Kimlik ve seyahat izin belgeleri bulunmayan yabancı uyruklular, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine götürüldü.

Otobüs şoförü hakkında adli işlem uygulandı.

Trabzon'dan otobüse binen Afganistan uyrukluların İstanbul'a gitmeye çalıştıkları öğrenildi.