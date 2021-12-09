Samsun'da yurda yasa dışı yollarla giren 2 Pakistan uyruklu yakalandı - Haberler
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Samsun'da yurda yasa dışı yollarla giren 2 Pakistan uyruklu yakalandı

Samsun'da yurda yasa dışı yollarla giren 2 Pakistan uyruklu yakalandı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 2 Pakistanlı yakalandı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 2 Pakistanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Hudut Kapıları Şubesi ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Ordu kara yolundaki uygulama noktasında bir ticari taksiyi durdurdu.

Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçtaki 2 Pakistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Pakistanlılar, işlemler için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi'ne götürüldü.

Haklarında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatılan 2 taksi şoförü, ifade alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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