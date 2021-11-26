Samsun'da yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı - Haberler
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Samsun'da yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 3 kişi yakalandı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Samsun-Ordu kara yolu uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdu.

Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçtaki Afganistan uyruklu 3 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdiklerini belirledi.

Afganlar, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine götürüldü.

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AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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