Samsun'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan lise öğrencisi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Samsun'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan lise öğrencisi hayatını kaybetti

Samsun'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan lise öğrencisi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / İrfan Ağca - Haberler | Güncel

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sarıdibek Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi Enes Saliç, 2 gün önce yüksek ateş şikayetiyle Vezirköprü Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada yapılan muayenesinin ardından Saliç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi. Saliç, burada yürütülen tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendirilen Saliç'in kesin ölüm sebebi, otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca

Kızının gözleri önünde eski eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap'a 10 yıl 4 ay hapis
Kızının gözleri önünde eski eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap'a 10 yıl 4 ay hapis
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Murat Kurum Sedat Peker Nikos Dendias İbrahim Aydemir
Magazin Bergen Ezgi Mola Beren Saat Hülya Avşar
Spor Enes Ünal Merih Demiral Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan lise öğrencisi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 10:59:08. #1.15#

title