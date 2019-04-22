Samsun'da Ypg Şüphelisine Gözaltı

SAMSUN'da düzenlenen polis operasyonunda, terör örgütü YPG üyesi olduğu öne sürülen Suriye uyruklu Husam A.O., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG üyesi olduğunu belirledikleri Husam A.O.'yu takibe aldı. Yapılan istihbari çalışma sonucu Canik ilçesinde olduğu belirlenen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Husam A.O., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- Samsun

Kaynak: DHA