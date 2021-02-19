Samsun'da yolu kapanan mahallelerdeki hastalara belediyenin karla mücadele ekipleriyle ulaşıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Tekkeköy ilçesinde kar nedeniyle kapanan 7 mahallenin yolunu açarak sağlık ekiplerinin hastalara ulaşmasını sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte 3 gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilçede mahalle yolları ulaşıma kapandı.

Tekkeköy ilçesinin 7 farklı mahallesinde rahatsızlanan Zekiye Tanrıverdi, Hatun Gür, Hatice Soytürk, Emine Düzgün, İhsan Arslan, Ayşe Yıldırım ve Talip Kırgılı'nın aileleri, 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle hastalara ulaşamayan sağlık ekipleri, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinden destek talebinde bulundu. Kısa sürede sağlık görevlilerine ulaşan karla mücadele ekipleri, mahallelerin yolunu açarak hastaların sağlık kuruluşlarına ulaştırılmasını sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yoğun kar yağışı sonrasında karla etkin mücadele örneği gösterdiklerini, kapanan yolların hızla açılması için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Ekiplerinin vatandaşlardan ve kurumlardan gelen yardım çağrılarına yetişmeye çalıştığını aktaran Demir, "Hafta başından bu yana kapanan yolları tek tek açarak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çaba gösteriyoruz. Ekiplerimiz ambulansların hastalara ulaşmasına da yardımcı oluyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle ambulanslara geçit vermeyen yollar, ekiplerimiz tarafından açılarak 7 hastamızı sağlık merkezlerine ulaştırdık." ifadesini kullandı.

Demir, kapalı olan mahalle yollarının açılması için 178 araç ve 308 personelle çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün