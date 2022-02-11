Samsun'da yoldan çıkan tır su kanalına devrildi

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da yoldan çıkan tırın su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesindeki limandan yüklediği 26 ton pik maddesini Kayseri'ye götürmek için yola çıkan Şuayip Yılmaz idaresindeki 38 AGA 257 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına devrildi. Kazada araç sürücüsü Şuayip Yılmaz yüzünden hafif şekilde yaralanırken, kaza yerine gelen ambulansla hastaneye gitmek istemediği için tedaviyi kabul etmedi. - SAMSUN

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