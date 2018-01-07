Samsun'da Yolcu Otobüsünde Kaçak Sigara ve İçki Ele Geçti

Samsun'da şüphe üzerine bir yolcu otobüsünde yapılan aramada kaçak içki, sigara ve İran halısı ele geçirildi.



Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batum-İstanbul seferi yapan bir yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 200 paket kaçak sigara, 23 şişe kaçak içki, 2 adet kökboyası ve 14 metrekare İran halısı ele geçirildi. Olayla ilgili otobüste bulunan Gürcistan uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN