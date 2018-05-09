Samsun'da Yolcu Otobüsünde Bin 320 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Samsun'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada bin 320 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde şüphe üzerine Trabzon istikametinden İstanbul istikametine giden bir yolcu otobüsünde arama yaptı. İstanbul'da ikamet eden ve Erzurum nüfusuna kayıtlı olan Aydın E.'ye (46) ait iki valiz içerisinde değişik markalarda toplam bin 320 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN