Samsun'da Yolcu Otobüsünde 4 Bin 200 Paket Kaçak Sigara Ele Geçti

Samsun'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada gümrük kaçağı 4 bin 200 paket sigara ele geçirildi.

Olay, Samsun-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde durdurdukları şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsten hususi bir araca kaçak sigara yüklenirken yapılan baskında, değişik markalarda bandrolsüz toplam 4 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirdi. Kaçak sigaraları satan Mardin Kızıltepe nüfusuna kayıtlı Selman Ş. (36) ve sigaraları Samsun'da piyasaya sürmek üzere satın alan Osman Y. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN