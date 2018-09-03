Samsun'da Yolcu Otobüsü Tıra Çarptı: 11 Yaralı

Samsun'da yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Havza ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Artvin'e giden Şenel Albayrak idaresindeki 54 KS 381 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyir eden Bünyamin Altıntop yönetimindeki 06 AP 1773 plakalı tırın römorkuna arkadan çarptı. Kazada, 1'i otobüsün muavini, 10'u yolcu olmak üzere 11 kişi yaralandı. Yaralılar Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi alına alınırken, muavin ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN