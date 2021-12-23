Samsun'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı

Samsun'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un Kavak ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rize'den İzmir'e giden Ömer A'nın kullandığı 35 HAR 53 plakalı yolcu otobüsü, gece saatlerinde Samsun Ankara kara yolu Üçhanlar mevkisinde, Sinan K. idaresindeki 34 EJC 436 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, yolculardan Ferhat P, Merve N, Ulaş K, Ziver Y, Celal K, Alper H, Yunus Emre K, Şükriye S, Ahmet Lütfi D, Sudem S, Murat K, Naime Nur B, Uğur A, Sezai E. ve Fatih Şükür A. hafif yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kavak ve Havza devlet hastanelerine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Botoks sonrası ölüm davasının sanığından 'ailem beni dolandırdı' iddiası

Botoks sonrası ölüm davasının sanığından 'ailem beni dolandırdı' iddiası

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title