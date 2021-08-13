Samsun'da yolcu otobüsleri denetlendi
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Samsun'da yolcu otobüsleri denetlendi

Samsun'da yolcu otobüsleri denetlendi
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Türkiye'de son zamanlarda yaşanan otobüs kazalarının ardından Samsun'da şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Türkiye'de son zamanlarda yaşanan otobüs kazalarının ardından Samsun'da şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kazaların yaşanmaması için Samsun-Ankara kara yolunda otobüslerin sürücü ve yolcularına yönelik denetim yaptı.

Yolcular emniyet kemeri ve maske kullanımı konusunda denetlendi.

Emniyet kemeri takmayan yolcular uyarılarak, kemerlerini seyahat boyunca çıkarmamaları istendi.

Şoförler de kurallara uymaları ve daha dikkatli olmaları için uyarıldı.

Ekipler, araçlardaki takograf cihazlarını inceleyip, şoförlerin yolculuk sürelerini de kontrol etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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