Samsun'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı
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Samsun'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 12 kişi yaralandı.

Samsun'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı
07.09.2020 11:17 | Son Güncelleme: 07.09.2020 11:52

Samsun'un İlkadım ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 12 kişi yaralandı.

Sabri Güner'in (58) kullandığı 55 M 0233 plakalı dolmuş, Baruthane Mahallesi Kenan Şara Köprüsü altında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 55 BU 421 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile devrilen minibüsteki 12 yolcu yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hasan Torun'un (47) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Atatürk Bulvarı'nda trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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