Samsun'da yola atlayan yarı çıplak kadını polis kurtardı
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Samsun'da yola atlayan yarı çıplak kadını polis kurtardı

Samsun'da yola atlayan yarı çıplak kadını polis kurtardı Samsun'da yola atlayıp kazaya sebep olan yarı çıplak kadının hayatını polis kurtardı.

02.06.2020 17:41 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:48

Samsun'da yola atlayan yarı çıplak kadını polis kurtardı

SAMSUN - Samsun'da yola atlayıp kazaya sebep olan yarı çıplak kadının hayatını polis kurtardı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı'nda kimliği belirsiz bir kadın yola atladı. Akan trafikte hayatını ve hayatları tehlikeye atan kadın, polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Ancak yaşanan olay bir kaza doğurdu. Yol üzerinden gelen bir araç kadına çarpmamak için ani fren yaptı. Arkasında seyreden araç ile kaza meydana geldi. 2 aracın karıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kimliği belirsiz yarı çıplak kadın ise kendisini kurtaran polis ekiplerine teşekkür etmek yerine zorluk çıkarmayı tercih etti. Yola çıkmak için defalarca girişimde bulunan kadına ekipler engel oldu. Yerlerde sürünüp, bağırıp çağırarak ekiplere direndi. Vatandaşlar da kadını sakinleştirmek için devreye girdi. Ancak fayda etmedi. Polisin evine götürmeyi teklif ettiği kadın bunu kabul etmedi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleriyle de gitmeyen kadın bir dolmuşa binerek oradan ayrıldı.

"Trafiğin altını üstüne getirdi"

Olayı gören ve kadını sakinleştirmeye çalışan vatandaşlardan Rıza Köse, "Yolun karşısında arabadan indi. Trafiğin altını üstüne getirdi. Yola atlayınca hayati tehlikesi oldu ama kendisini polis kurtardı. 2 araba onun yüzünden kaza yaptı. Polis ekipleriyle de gitmedi. Yerlerde yattı. Süründü. Bağırdı çağırdı. En sonunda dolmuşa binip gitti" dedi.

Samsun'da yola atlayan yarı çıplak kadını polis kurtardı

Kaynak: İHA

Manşet

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