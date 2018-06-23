Samsun'da "Yol Verme" Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı

Samsun'da yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç sürücüsü olan Emrah A. (32) ve Ercan M. adındaki 2 kişi, iddiaya göre yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle aracında inen 2 kişi kavgaya tutuştu. Daha sonra bıçağını çıkartan Ercan M. tartıştığı Emrah A.'yı sol göğüs altı, sağ göğüs üstü ve sağ omzundan bıçakladı. Bıçakla ağır yaralanan Emrah A., olay yerine gelen ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Bıçaklanan gencin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan olayın gerçekleştiği bölgeye giden Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN