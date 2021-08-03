Samsun'da yol çöktü, aracın lastiği içine düştü
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Samsun'da yol çöktü, aracın lastiği içine düştü

Samsun'da yol çöktü, aracın lastiği içine düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'da yol çöktü, park halindeki aracın lastiği çukura düştü.

Samsun'da yol çöktü, park halindeki aracın lastiği çukura düştü.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Ebusuud Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki kamyonetin sol ön lastiği yolun çökmesi sonucu çukurun içinde kalarak araç şasi üzerine oturdu. Olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Önce kriko yardımıyla lastiği kaldırılan araç, daha sonra kamyon ile çekilerek bulunduğu yerden kurtarıldı. Polis çukurun bulunduğu yere güvenlik şeride çekerek önlem alırken, durum belediyeye haber verildi.

(Muhammer Ay/İHA)

Samsun'da yol çöktü, aracın lastiği içine düştü
Samsun'da yol çöktü, aracın lastiği içine düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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