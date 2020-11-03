Samsun'da yol çalışmasında kafatası ve insan kemikleri bulundu
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Samsun'da yol çalışmasında kafatası ve insan kemikleri bulundu

03.11.2020 11:33 | Son Güncelleme: 03.11.2020 11:36
Samsun'da yol çalışmasında kafatası ve insan kemikleri bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde yol çalışması sırasında insan kemiklerine rastlandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde yol çalışması sırasında insan kemiklerine rastlandı.

Alınan bilgiye göre, Bafra Belediyesi ekipleri, İkizpınar Mahallesi'nde yol genişletme çalışması yaptıkları sırada, yaklaşık 1,5 metre arayla 4 farklı noktada kafatası ve insan kemiklerine rastladı.

Jandarma ekiplerine haber veren belediye çalışanları bir süre çalışmalara ara verdi.

Ekiplerin yaptıkları incelemenin ardından kemikler incelenmek üzere adli tıpa götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

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