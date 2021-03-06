Samsun'da yoğun korona denetimi
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Samsun'da yoğun korona denetimi

06.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:15
Samsun'da yoğun korona denetimi

Haftalık tematik denetimler konulu ek denetim genelgesi kapsamında Samsun'da restoran, lokanta ve kafeteryalar kolluk kuvvetleri tarafından denetlendi.

Haftalık tematik denetimler konulu ek denetim genelgesi kapsamında Samsun'da restoran, lokanta ve kafeteryalar kolluk kuvvetleri tarafından denetlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkacağını, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bir müddet daha pazar günü devam edeceğini açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği haftalık tematik denetimler konulu ek denetim genelgesi kapsamında Samsun'da restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme içme yerleri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık yerler denetlendi.

Polis, jandarma ve zabıtadan sıkı takip

Korona virüs tedbirleri kapsamında arttırılan denetimlerde görev alan polis, jandarma ve zabıta ekipleri, genelgeye göre 6 Mart Cumartesi günü Samsun'da restoran, lokanta ve kahvehaneleri denetleyerek işletme sahiplerine maske, hijyen ve sosyal mesafe konusunda uyarıda bulundu. Kolluk kuvvetleri, denetimlerin sıkı ve sürekli şekilde devam edeceğini bildirdi. - SAMSUN

Samsun'da yoğun korona denetimi
Samsun'da yoğun korona denetimi
Samsun'da yoğun korona denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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