Samsun'da yoğun katılımlı, fiziksel mesafeli cuma namazı
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Samsun'da yoğun katılımlı, fiziksel mesafeli cuma namazı

Samsun'da yoğun katılımlı fiziksel mesafeli cuma namazı Camilerde namaz kılma yasağının kalkmasının ardından Samsun'da cuma namazı cemaatin yoğun katılımıyla fiziksel mesafe kuralına uygun bir şekilde kılındı.

29.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:10

Samsun'da yoğun katılımlı fiziksel mesafeli cuma namazı

SAMSUN - Camilerde namaz kılma yasağının kalkmasının ardından Samsun'da cuma namazı cemaatin yoğun katılımıyla fiziksel mesafe kuralına uygun bir şekilde kılındı.

Korona virüsü salgını nedeniyle 16 Mart'tan bu yana toplu ibadete kapalı olan camilerden uygun şartları sağlayanlar bugün kapılarını cemaate açtı. Samsun'da da belirlenen camilerde cuma namazı cemaatin yoğun katılımıyla fiziksel mesafe kuralına uygun olarak kılındı. Cami avlularına sığmayan cemaat sokaklara ve meydanlara taştı. Cemaatin sadece cuma namazının farzının kılınmasına izin verildi.

Uzun bir süre sonra cemaatle namaz kılmanın oldukça mutluluk verdiğini ifade eden vatandaşlar, "Cemaatle namaz kılmak çok güzel bir duygu. Çok özlemişiz. Allah bu koronalı günleri bir daha bize göstermesin. Bu mikrop inşallah bir an önce memleketimizin başından gider. Sünnetlerimizi de evde kılacağız. Evde durmaktan sıkılmıştık, cemaatle namazımızı kılmaktan ayrıca mutluyuz" dediler.

Samsun'da yoğun katılımla gerçekleşen cuma namazı havadan da görüntülendi. Uzun bir zamandan sonra toplu kılınan cuma namazı, güzel görüntüler oluşturdu.

Samsun'da yoğun katılımlı, fiziksel mesafeli cuma namazı

Kaynak: İHA

Manşet

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