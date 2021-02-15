Samsun'da yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

Samsun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara karayolunda ulaşımda aksamlar yaşanıyor.

Samsun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara karayolunda ulaşımda aksamlar yaşanıyor.

Kent merkezinde sabah saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kavak ve Havza ilçelerinde yoğun kar nedeniyle kara yolunda trafik kazası yaşanmaması için bölge trafik ekipleri araçlarda kış lastiği uygulaması yapıyor.

Samsun-Ankara kara yolunda Karayolları Samsun Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler güzergahta yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bölgede maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun