Samsun'da YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi - Samsun'da YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi Samsun'da korona virüsü gölgesinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi sona erdi.

- Samsun'da YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi

SAMSUN - Samsun'da korona virüsü gölgesinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi sona erdi.

Üniversite hayali kuran binlerce öğrenci uzun bir hazırlık sürecinin ardından bu yılda sınav salonlarını doldurdu. Sınavda korona virüsü önlemleri dikkati çekti. 23 Nisan Ortaokulunda öğrencilere girişte el dezenfektanı, ıslak mendil ve maske dağıtıldı. Öğrenciler fiziksel mesafeye uyarak sırayla içeri alındı. Sabah 10.15 itibarıyla başlayan sınav öğlen 13.00'te sona erdi.

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi. Adaylar, soruları yanıtlamak için 165 dakika süre kullandı. Sınav sonrası öğrenciler kendi aileleriyle sınavı istişare ettiler. Birçok öğrenci sınavdan mutlu ayrıldığını ifade etti. Girişte olduğu kadar sınav çıkışı da maske ve fiziksel mesafeye dikkat edildi.

YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri yarın saat 10.15'te başlayacak.

Kaynak: İHA