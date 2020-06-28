Samsun'da yılda 25 bin ton doğal taş işlenerek mobilyaya dönüştürülüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da yılda 25 bin ton doğal taş işlenerek mobilyaya dönüştürülüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Doğaltaş Elemanları Üretim Fabrikası'nda yılda 25 bin ton doğal taş, işlenerek mobilyaya dönüştürülüyor.

Samsun'da yılda 25 bin ton doğal taş işlenerek mobilyaya dönüştürülüyor
28.06.2020 13:41 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:38

Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Doğaltaş Elemanları Üretim Fabrikası'nda yılda 25 bin ton doğal taş, işlenerek mobilyaya dönüştürülüyor.

Atakum ilçesi Sarıışık Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Doğaltaş Elemanları Üretim Fabrikası'nda Nebiyan Dağı'ndan çıkarılan granit işleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal, yaptığı açıklamada, son 3 yılda makine ve araç parkurunu genişleterek Türkiye'nin birçok iline granit taştan oluşan eserler gönderdiklerini belirtti.

Nebiyan Dağı'ndan çıkarılan siyah granite vatandaşların da talebinin arttığını ifade eden Köksal, şunları dile getirdi:

"Talepler doğrultusunda bahçelerde kullanılmak üzere mangal, şömine, sallanan sandalye gibi ürünler de üretebiliyoruz. Tesiste büyük kaya parçalarını gelişmiş makineler ile keserek istediğimiz boyutta üretim sağlıyoruz. Sipariş üzerine firmalara, kişilere ve belediyelere satış yapıyoruz. Mobilya ve tasarım konusunda insanların ilgisini çeken ürünlerimiz şehirleri ve bahçeleri süslüyor."

Doğaltaş Elemanları Üretim Fabrikası'nın örnek bir tesis olduğunu vurgulayan Köksal, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin birçok belediyesinden tesisimizi incelemeye geliyorlar. Bizim için gurur verici. 'Biz başardık siz de başarabilirsiniz' diyerek destek oluyoruz. Belediye eli ile böyle tesisin kurulması ayrıca onur verici. Özel sektör haricinde kamuda da bu işin yapılacağını gösterdik. Kentimizin ihtiyaç duyduğu mobilyaları üreterek büyük bir ekonomik tasarruf sağlıyoruz. Biz sadece kendi ihtiyaçlarımızı değil çevre belediyelerimizin özel projelerine buradan bedeli karşılığında malzeme verebiliyoruz. Piyasa değerinin altına bu çalışmaları imal ediyoruz."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Haber
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu Haber
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı Haber
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya çıktı Haber
Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya...
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor Haber
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi Haber
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
Ailesine yardım için Gaziantep'e giden işçinin korona testi pozitif çıktı, 42 kişi karantinaya alındı
Ailesine yardım için Gaziantep'e giden işçinin korona testi pozitif çıktı, 42 kişi karantinaya alındı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Amasya, Sinop ve Çankırı'ya 105 milyon TL'lik yatırım yapacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı Amasya, Sinop ve Çankırı'ya 105 milyon TL'lik yatırım yapacak
Fenerbahçe, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti
Fenerbahçe, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti
Fenerbahçeli Simon Falette, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı
Fenerbahçeli Simon Falette, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı
Türkiye'nin baharat ihracatı 5 ayda 80 milyon dolara ulaştı
Türkiye'nin baharat ihracatı 5 ayda 80 milyon dolara ulaştı
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Kayıp olarak aranan engelli genci, arkadaşlarının öldürdüğü ortaya çıktı
Kayıp olarak aranan engelli genci, arkadaşlarının öldürdüğü ortaya çıktı
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu
Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Ebru Gündeş
Spor Adem Büyük Yılmaz Vural Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Kız İzmir Ankara
Şu an buradasınız: Samsun'da yılda 25 bin ton doğal taş işlenerek mobilyaya dönüştürülüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 14:38:00. #1.14#
title