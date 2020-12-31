Samsun'da yılbaşı tedbirleri
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Samsun'da yılbaşı tedbirleri

31.12.2020 16:13 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:13
Samsun'da yılbaşı tedbirleri

Samsun'da vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için emniyet ve trafik tedbirleri alındığı bildirildi.

Samsun'da vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için emniyet ve trafik tedbirleri alındığı bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması dışında vatandaşların huzur ve güven içinde yeni yıla girmeleri için her türlü tedbirin alındığı aktarıldı.

Denetimlerin kalabalık olan alışveriş merkezlerinin bulunduğu sokaklar, ana arterler ile cadde, park, bahçe, havaalanı, terminal ve istasyonlar, şehir içinde ve şehirlerarası devlet karayollarında yapıldığı ifade edilen açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce özellikle sokak aralarında oluşabilecek olayların engellenmesi amacıyla 31 Aralık 21.00 ile 04.00 saatleri arasında diğer tedbirlere ek olarak 11 ekip, 84 yaya devriye olmak üzere toplam 637 personelle gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır." ifadelerini yer verildi.

Açıklama şunlar kaydedildi:

"İl Jandarma Komutanlığımızca vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik sabit ve hareketli jandarma devriyeleri vasıtasıyla umuma açık yerlerde, yollarda, havalimanında, devlet karayolu üzerinde ve önemli tesisler civarında denetim ve kontrol için 276 asayiş ekibi, 3 köpek unsuru, 2 drone, 202 trafik ekibi olmak üzere toplam 1619 personel görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın, huzur ve güven ortamını bozacak davranış ve olayları, 112 Acil Çağrı Merkezi ve telefonlarımız ile e-mail adreslerimize bildirmeleri önem arz etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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