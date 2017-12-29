Samsun'da Yılbaşı Tedbirleri

Samsun'da vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için il genelinde emniyet ve trafik tedbirleri artırıldı.



Samsun Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde genel güvenlik ve asayişin sağlanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin temini ile vatandaşlarımızın yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için ilimiz merkez ve ilçelerinde emniyet ve trafik tedbirleri planlanmıştır. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde ziyaretlerini ve alış veriş yapmalarını sağlamak için kalabalık olan alış veriş merkezlerinin bulunduğu sokaklar, ana arterler ile caddelerde, parklarda, bahçelerde, havaalanı, terminal ve istasyonlarda, şehir içerisinde ve şehirlerarası devlet karayollarında yaya ve araç trafiğine karşı personel görevlendirerek emniyet ve trafik tedbirleri artırılmıştır. Özellikle ikamet alanlarında havaya ateş edilme şeklindeki olayların engellenmesi için sokak aralarında çok sayıda resmi ve sivil personelle gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, halkımızın huzur ve güven ortamında yılbaşını geçirmelerini sağlamak için en üst düzeyde çalışmalara devam edilecektir. Her zaman olduğu gibi halkın huzuru ve güven ortamını bozacak davranışların 155 polis imdat ve aşağıda yazılı telefonlar ile e-mail adreslerine bildirilmesi önem arz etmektedir" denildi. - SAMSUN