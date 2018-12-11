Samsun'da "Yılbaşı" Operasyonu

Samsun'da düzenlenen ve "yılbaşı" adı verilen operasyonda sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde kaçak içki satışında artış olabileceğini öngörerek, bu tür faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Bafra ilçesinde kaçak içki satışı yaptığı, içkileri aracı ile dağıttığı ve ikametini depo olarak kullandığı belirlenen şüphelinin yakalanması amacıyla "yılbaşı" adı verilen operasyon düzenledi.

Operasyonda, Hüseyin Y, gözaltına alındı.

Zanlının ikametinde arama yapan ekipler, 303 şişe sahte bandrollü içki ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.