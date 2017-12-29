Samsun'da Yılbaşı Önlemleri

Samsun'da, yılbaşı dolayısıyla bazı önlemler alındığı bildirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde genel güvenlik ve asayişin sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin temini ile vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içinde geçirebilmeleri amacıyla birtakım emniyet ve trafik tedbirleri planlandığı belirtildi.



Yoğun olacak alışveriş merkezlerinin bulunduğu sokak, ana arterler ile cadde, park, bahçe, havaalanı, terminal ve istasyonlarda, şehir içerisinde ve şehirlerarası karayollarında yaya ve araç trafiğine karşı emniyet ve trafik tedbirlerinin artırıldığı anlatılan açıklamada, özellikle ikamet alanlarında havaya ateş edilme şeklindeki olayların engellenmesi için sokak aralarında çok sayıda resmi ve sivil personelle görev yapılacağı kaydedildi.



Halkın huzur ve güven ortamında yılbaşını geçirmelerini sağlamak için en üst düzeyde çalışmaların devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Her zaman olduğu gibi halkın huzur ve güven ortamını bozacak davranışların 155 Polis İmdat ve diğer telefonlarımız ile e-mail adresimize bildirilmesini bekliyoruz.

Gece gündüz daima vatandaşının hizmetinde olan Samsun polisi olarak bütün vatandaşlarımızın yılbaşını tebrik eder, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve barış dolu günler dileriz." ifadesi kullanıldı.