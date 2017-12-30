Samsun'da Yılbaşı Alışverişi Ekonomiyi Canlandırdı

SAMSUN'da yılbaşı nedeniyle mağazaların yapmış olduğu yılsonu indirimlerinin de etkisiyle alışverişte canlılık yaşanıyor. Vatandaşların yılbaşı ilgisi kentteki ekonominin de canlanmasına neden oldu.



Samsun'da yılbaşı nedeniyle kentin ekonomisinde hareketlilik yaşandı. Mağazaların yılbaşı nedeniyle çeşitli kampanyalar düzenleyip indirimlere gitmesi ticareti de olumlu yönde etkiledi. Özellikle kenttin en işlet caddeleri olan, Mecidiye, İstiklal ve Gazi Caddeleri'nde mağazalar da yoğunluk yaşanıyor. ayrıca bazı vatandaşlar ise yılbaşı alışverişi için şehir merkezindeki alışveriş merkezlerini tercih ediyor. Özellikle giyim, oyuncak, takı, ayakkabı gibi ürünler satan mağazalarda yoğunluğun daha fazla olduğu belirtildi. - Samsun