Samsun'da yılan paniği

SAMSUN'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde görülen yılanlar, halkı korkutuyor.

İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde yabani otların arasında yılanlar yaşıyor. Cadde ve sokaklara kadar gelen yılanlar, paniğe neden oluyor. Sokağa çıkmaya korktuklarını söyleyen mahalle sakinleri, önlem alınmasını istiyor.

Yılanların, bahçelerine hatta evlerine kadar geldiğini söyleyen Selami Demirkaya, "Çocuk çöp atmaya giderken 'yılan var' diye bağırdı. Ben gidene kadar yılan su vanasından içeri girdi. Bu sorunun acilen çözülmesi lazım, korku içinde yaşıyoruz" dedi.

Gerekli yerlere başvuru yaptıkları halde bir sonuç alamaklarını öne süren Murat Görgülü de, "Biz ağaçlara veya doğaya zarar gelmesini istemiyoruz. Tek istediğimiz yılanların zarar görmeden emin bir yere alınması. Mesela yola çıkan bir yılanı, araba ezdi. Bu duruma da üzülüyoruz. Ne yılanlar ne de bizler zarar görmeden bu sorunun çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA