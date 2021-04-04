Samsun'da yetişen sebzelere yurt dışından yoğun talep
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da yetişen sebzelere yurt dışından yoğun talep

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Samsun'da yetişen sebzelere yurt dışından yoğun talep

SAMSUN (İHA) – Samsun'da yetiştirilen karnabahar, pırasa ve brokoli, Rusya, Almanya, Polonya, Gürcistan, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'a ihraç edildi.

Görüntüyü AK Partili Metin Külünk paylaştı! Alman polisi, 66 yaşındaki Türk vatandaşını böyle vurdu
Görüntüyü AK Partili Metin Külünk paylaştı! Alman polisi, 66 yaşındaki Türk vatandaşını böyle vurdu

SAMSUN (İHA) – Samsun'da yetiştirilen karnabahar, pırasa ve brokoli, Rusya, Almanya, Polonya, Gürcistan, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'a ihraç edildi.

Mart ayı içinde Bafra ilçesinde takriben 200 tır karnabahar ve brokoli değişik ülkelere gönderildi. Samsun'dan direk ve dolaylı olarak ihracat yapan firmalar tarafından Bafra Ovasında yetiştirilen 3 bin tona yakın karnabahar ve 150 ton brokoli ihracatı gerçekleştirildi.

Bafra Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tarım paketleme ihracat ithalat limited şirketini ziyaret eden Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, ihracata hazırlanan ürünleri yerinde gördü.

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, firma yetkilileri tarafından son bir ay içinde Almanya'ya 60 ton pırasa ihracatı gerçekleştirildiği bilgisi verildiğini, özellikle kışlık sebze üretiminde Samsun'un büyük bir potansiyele sahip olduğunu, son dönemlerde yurt içinden ve yurt dışından Samsun'da yetiştirilen kışlık sebzelere talebin artığını, bunun da fiyatlara olumlu yansıdığını ve çiftçinin yüzünün güldüğünü belirtti. - SAMSUN

Samsun'da yetişen sebzelere yurt dışından yoğun talep

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ Özgür Özel Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Ozan Tufan Metin Oktay Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Murat Kurum Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun'da yetişen sebzelere yurt dışından yoğun talep - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 13:40:32. #1.14#
title