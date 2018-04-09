Samsun'da Yetim Çocuklar Fidan Dikti

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yetim çocuklar fidan dikti.

Samsun İHH İnsani Yardım Derneği Yetim Birimi Başkanı Sakine Okudan, yaptığı açıklamada, etkinliğin "Yetim Dayanışma Günleri" kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Fidanları diken yetim çocuklar, daha sonra hep birlikte resim yaptı. Etkinlik yemek ikramı ve oyunlarla sona erdi.

Etkinliğe, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Samsun İHH Başkanı Hüseyin Mutlu katıldı.