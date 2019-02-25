Samsun'da Yerli Uçak 'Kuzgun' Projesi Geliştirildi

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sivil Havacılık Yüksek Okulu Pilotaj Bölümü öğretim görevlisi Cevat Sunol ve ekibi, tamamen yerli kaynaklarla 2 kişilik spor uçak üretmek için harekete geçti. 'Kuzgun' adı verilen uçağın kalkış ağırlığı 600 kilogram olacak. Samsun OMÜ Sivil Havacılık Yüksek Okulu Pilotaj Bölümü öğretim görevlisi Cevat Sunol ve ekibi, tamamen yerli kaynak ve imkanlarla spor uçak üretmek için çalışma başlattı. Lifesport sınıfına dahil kalkış ağırlığı 600 kilogram olacak uçağa 'Kuzgun' adı verildi. 600 mil menzile sahip olması planlanan uçak, 5 bin metre yüksekliğe çıkacak, saatte 222 kilometre hıza ulaşacak. 7 metre boyunda 9 metre kanat uzunluğuna sahip uçak 110 beygir güçte olacak.

Samsun Teknopark'ta kurulu olan Araştırma-Geliştirme (AR-GE) ve havacılık şirketlerinin 2013 yılından itibaren faaliyet gösterdiğini anlatan Cevat Sunol, Türkiye'de genel havacılığın gelişmesi için hafif spor uçakların tasarımı ve üretimini misyon edindiklerini söyledi. Sunol, "Kompozit malzemelerle üretim konusunda zaten firmamızın eskiye dayalı bir tecrübesi var. Ayrıca uçak tasarımı için de uzun süredir çalışmalarımız devam ediyor. 'Kuzgun' ortaya koyduğumuz yeni bir proje. Spor havacılıkta ihtiyaç duyulan 600 kilogram sınıfında lifesport olarak tabir edilen uçak sınıfında bir hava aracı olacak" dedi.

'GENÇ VE TECRÜBELİ MÜHENDİSLERİMİZ BİR ARADA ÇALIŞIYOR'

Tasarım çalışmalarının, endüstriyel tasarımcı ve uçak mühendislerinden oluştuğunu dile getiren Sunol, "Proje kapsamında yazılımlar da gerçekleştirmekteyiz. Hedefimiz 'Kuzgun'un büyük oranda şirket bünyesinde, yerli imkanlarla ve yerli kaynaklarla üretilmesi. Biz burada sonuçtan çok sürece odaklı çalışmalar yürütüyoruz. Çünkü bizim için önemli olan bu işin sürdürülebilir olması. Bu da insan kaynağına ve bilgi kaynağına bağlı. Şu an biz onları da yetiştiriyoruz. Genç mühendislerimiz, tecrübeli hocalarımız bir arada çalışıyor. Projemiz kavramsal tasarım aşamasında, ilk eskizlerimiz ortaya çıktı. Buna paralel olarak mühendislik hesapları ve tasarım hesapları sürmekte. Yaptığımız proje üzün süreçli bir proje. Proje kapsamında aynı zamanda bu tip uçakların en büyük maliyetini oluşturan motorun da ucuzlatılması hedeflenmekte. Bu bağlamda otomobil motorundan uçak motoruna dönüşüm projemiz yürümekte. İlk test ürünlerimiz ortaya çıkmak üzere. Bu ürünler tamamlandıktan sonra motorun maliyetinin de düşürülmesiyle hem Türk hem de dünya havacılığına düşük maliyetli etkin ve yüksek performanslı bir hava aracını kazandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'ULUSLARARASI PAZARDA REKABETÇİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ'

Havacılık sektörünün Türkiye'nin hedeflerinde olan bir konu olduğunu kaydeden Sunol, "Biz de Türk havacılık sanayisine katkıda bulunmak istiyoruz. Kuzgun sertifikasyonu lifesport sınıfında olacağı için bu sertifikasyon şartlarını sağlayacak şekilde olacak. İki kişilik bir uçak olacak, 600 kilogram kalkış ağırlığına sahip olacak, 600 millik bir uçuş mesafesine sahip olacak ve bu tür uçaklarda kabin basınçlandırması olmadığı için en fazla 5 bin metre yüksekliğe çıkabilecek bir uçak olacak. Üretiminde tamamen yerli kompozit malzemeler kullanılacak. Modern ve yenilikçi bir görünüm kazanması için tasarımda tecrübeli endüstriyel tasarımcılarla beraber çalışıyoruz. Bizim bu projedeki hedefimiz asla yerli pazar değil, uluslararası pazarda rekabetçi olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - Samsun

Kaynak: DHA