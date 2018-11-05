Samsun'da Yerli Otomobil Üretimi İçin Uygun Yatırım Alanları Var"

Samsun Valisi Osman Kaymak, yerli ve milli otomobilin üretimi için kentte uygun yatırım alanlarının olduğunu belirterek, "Yerli ve milli otomobil üretimi için yaptığımız araştırmaları ve önerilerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ilgili tüm bakanlara ilettik." dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen toplantıda iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi, sorunları dinledi.

Toplantı öncesi Samsun'un ekonomik potansiyeli hakkında bilgi veren Vali Kaymak, kentin deniz, kara, hava ve demiryolu ulaşım imkanlarıyla ticari, ekonomik ve sosyal açıdan büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Kaymak, kentte yapılan yatırımların Samsun'u merkez haline getirdiğini belirterek, "Samsun, stratejik konumu, 3 ticaret limanı, 6 organize sanayi bölgesi, 2 üniversitesi, onlarca sağlık tesisi, enerji altyapısı ve büyük pazarlara yakınlığı, Bafra ve Çarşamba ovalarıyla tarıma elverişli alanları, gıda ve otomotiv ana metal sanayinde Türkiye'de önde gelen firmalara ev sahipliği yapan sanayi altyapısıyla Karadeniz Bölgesi'nin en güçlü sanayi ve ticaret kentidir." değerlendirmesinde bulundu.

Samsun'un birçok alanda üretim altyapısına sahip olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"İlimizde yerli ve milli otomobil üretimi için uygun yatırım alanları mevcut. Yerli ve milli otomobil üretimi için yaptığımız araştırmaları ve önerilerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ilgili tüm bakanlara ilettik. Özellikle tarım, gıda, lojistik sektörlerine yönelik yatırım tanıtım faaliyetleri yürüyoruz. Yabancı yatırımcıları şehrimize çekmek için kalkınma ajansı farklı dillerde raporlar, tanıtım kitapları hazırlıyor. Katarlı iş adamlarına şehrimizdeki potansiyel yatırım konularını gösteren broşürü geçtiğimiz günlerde hazırlayıp gönderdik. İnşallah Samsun'un bu çalışmaların meyvesini en kısa zamanda alacağını ümit ediyoruz. Ülkemizin geldiği noktada görüyoruz ki sadece üretmek yetmiyor. Aynı zamanda AR-GE yaparak yenilik ve teknoloji de üretmeliyiz. Samsun bu alanda her şeye sahip. Üniversite-kamu-sanayi iş birliğinin güzel bir örneği olan Samsun Teknopark ve bünyesindeki teknoloji tasarım ofisi sadece Samsun için değil, bölgedeki diğer iller için de iyi bir çözüm ortağı olma yolunda ilerliyor. Bu kapasiteyi geliştirmek ve bu kaynakları daha etkin kullanmak hepimizin birinci önceliği olmalı."

Vali Kaymak, kentte ortak aklı oluşturarak çözümler üretmeye çalıştıklarını, bu sayede Samsun'un potansiyelinin çok daha etkin kullanılabileceğini kaydetti.

Toplantının basına kapalı bölümünde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, iş dünyası temsilcilerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Programa, AK Parti Samsun milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile çok sayıda iş insanı ve davetli katıldı.