Samsun'da yeni yılın ilk bebeği

01.01.2020 01:51 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:56

Yeni yılın ilk bebeği Samsun'da saat 00.05'te 2019'a merhaba dedi. Doğan bebeğin uzun zamandır işsiz olan babasını iş sahibi yaptı.



Mustan ve Pınar Türe çiftinin erkek bebekleri Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya geldi. Saat 00.05'te doğan bebeğe ailesi Akın Hüseyin ismini koydu. Türe çiftinin ikinci çocukları olan Akın Hüseyin bebek, 52 santim boyunda ve 4 kilogram ağırlığında sağlıklı bir bebek olarak doğdu. Baba Mustan Türe, yeni yılın ilk dakikalarında bebek sahibi olduğu için çok mutlu olduklarını bebeğin yeni yıl sürprizi olarak geldiğini dile getirdi. Doğumla tarif edilemez bir mutluluk yaşayan aileye bir müjde de Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'den geldi. Uzun zamandır işsiz olan babaya iş sözü verdi.



Doğum hastanesini ziyaret eden Samsun Valisi Osman Kaymak, "Yeni yılın ilk bebeğine Allah uzun ömürler versin diyoruz. Bebeğimiz rızkı ile geldi. Hastanemiz gerçekten konforlu. Bazen aileler özel hastane arıyorlar. Şuan devlet hastanesinde 5 yıldızlı doğum odasındayız. Burada otel konforunda doğum yapıyorlar" diye konuştu.



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise uzun zamandır işsiz olan babaya iş sahibi olma sözü vererek "Yeni yılın ilk doğan bebeğini burada ziyaret ettik. 2020 yılına Samsun çok huzurlu başladı. Bebek bereketi ile dünyaya geldi. Babası bizimle beraber Büyükşehir Belediyesinde çalışacak" şeklinde konuştu.



Çifte mutluluk yaşayan baba Mustan Türe, "Başkanımız belediyede çalışabilirsin dedi. Çalıştığım yer kapanmıştı uzun zamandır işsizdim .Bu habere çok sevindim. Bebek bizim için yeni yıl hediyesi oldu" sözlerini kulandı.



Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Samsun Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç yeni yılda doğan bebeklere altın taktı. - SAMSUN

Kaynak: İHA