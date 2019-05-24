Samsun'da yedek subaylar yemin etti

Samsun'da acemi eğitimini tamamlayan 375. kısa dönem 365 asteğmen, törenle yemin etti.

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki törende ant içen askerlerden dönem birincileri, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Piyade Albay Recep Ali Üstün, törende yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en genç subaylarına güveninin tam olduğunu dile getirdi.

Askerlere seslenen Üstün, şunları kaydetti:

"Sizleri ruhi ve fiziki yönden dayanıklılığı tam birer muharip asker, kalpleri Atatürk sevgisiyle, ahlaki ve manevi değerlerle dolu olarak Cumhuriyet'e, yurda ve millete bağlı şekilde yeni görev yerlerinize uğurluyoruz. Askerlik görevinden sonra da çoğunuz ülkenin geleceğini yönlendirecek önemli ve kritik görevlerde bulunacaksınız. Bu değer, bundan sonraki askerlik hayatınızda ve sonraki yaşantınız boyunca rehberiniz olacaktır."

Konuşmanın ardından geçit töreni yapıldı.

Daha sonra asteğmenlerin aileleriyle buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı.

Yakınlarına sarılan yedek subaylar, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: AA