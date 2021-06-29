Samsun'da yaz spor okullarına görkemli açılış
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Samsun'da yaz spor okullarına görkemli açılış

Samsun'da yaz spor okullarına görkemli açılış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Samsun Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesindeki yaz spor okulları düzenlenen görkemli törenle açıldı.

Samsun Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesindeki yaz spor okulları düzenlenen görkemli törenle açıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında spor salonları uzun süre kapalı kaldı. Pandemi döneminde sporcular evdeki imkanlarla spor yapsa da spor merkezlerindeki kadar verimli olmadı. Vakaların azalmasıyla birlikte ise spor okulları tekrar faaliyete geçti. Samsun Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki 60 yaz spor okulu Millet Bahçesi'nde düzenlenen törenle açıldı. Açılıştan sonra sporcular hünerlerini sergiledi. Cimnastik, boks, hentbol, tekvando, güreş gibi alanlarda bulunan sporcular yaptıkları gösterilerle büyük beğeni topladı.

Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tüm illerinde spor okullarının açılış seremonisindeyiz. Gençlerimiz Kovid-19 dolayısıyla evlerde hapsoldular. Hayat eve sığdı eyvallah ama çocuklar çok sevdikleri teknolojiden bile o kadar bunaldı. İnternet derken inanılmaz bir bunaltı vardı. Bakanlığımız yaz spor okullarını açarak gençlerimize artık tüm alanlarımızı nerde bir alan varsa antrenörlerimizle biz gençlerin yanında olduk. Biz gençleri çok özlemiştik, sporcularımızı çok özlemiştik. Şuan burada 60 branştan temsili arkadaşlarımız geldi. Bu yaz inşallah dolu dolu programlar yapacağız. Gençlerimizi bol bol spora ve eğitime doyuracağız" dedi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki yaz spor okullarının başvuruları da başladı. İsteyen kişiler kurslara ücretsiz kaydolabilecek. - SAMSUN

Samsun'da yaz spor okullarına görkemli açılış
Samsun'da yaz spor okullarına görkemli açılış
Samsun'da yaz spor okullarına görkemli açılış
Samsun'da yaz spor okullarına görkemli açılış
Samsun'da yaz spor okullarına görkemli açılış
Samsun'da yaz spor okullarına görkemli açılış
Samsun'da yaz spor okullarına görkemli açılış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da yaz spor okullarına görkemli açılış - Haberler Spor
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