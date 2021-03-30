Samsun'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi
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Samsun'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel
Samsun'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde 385 personelin katılımıyla "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" farkındalık etkinliği düzenlendi.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde 385 personelin katılımıyla "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" farkındalık etkinliği düzenlendi.

Yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer, zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla yurt genelinde eş zamanlı olarak devletin tüm unsurları ile "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" ana temalı farkındalık eylemi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımlarıyla, Samsun Cumhuriyet Meydanı Ziraat Bankası önünde "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" sloganıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildiği bildirildi.

Kentte 38 noktada 385 personelin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe ilçelerde kaymakamlar, ilçe jandarma komutanları, ilçe emniyet müdürleri ile diğer kamu idare amirleri ve vatandaşların da katıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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