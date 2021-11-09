Samsun'da yaya geçidi çizgileri ile "önce yaya" görselleri yenilendi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kırsal mahallelerdeki yaya geçidi çizgileri ile "önce yaya" görselleri yenilendi.

Trafik denetimi yapan İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, kırsal bölgelerde yaya geçidi çizgileri ile "önce yaya" görsellerinin görünürlüğünü kaybetmesi üzerine harekete geçti.

Durumun bildirilmesi üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Yukarınarlı, Mezra, Bakla ve Beşpınar mahallelerinde trafik timlerinin desteğiyle yaya geçidi çizgileri ile "önce yaya" görsellerini yeniden çizdi.

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