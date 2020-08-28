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Samsun'da yatırımcı için yeni fırsatlar

Samsun'un 8 ilçesinin yatırımlarda yeni teşvik sistemi kapsamına alınması ile yatırımcı için yeni fırsatlar oluştu.

Samsun'da yatırımcı için yeni fırsatlar
28.08.2020 15:45 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:48

Samsun'un 8 ilçesinin yatırımlarda yeni teşvik sistemi kapsamına alınması ile yatırımcı için yeni fırsatlar oluştu.

İlin gelişmişlik düzeyinin altında kalarak bir alt gruba dahil edilen ilçeler Kavak, Havza, Alaçam, Yakakent, Vezirköprü, Salıpazarı, Asarcık ve Ayvacık, bu karar ile 4. Bölge teşviklerinden yararlanacak. Bu ilçeye gelecek yatırımların OSB içinde yer alması halinde ise 5. Bölge teşviklerinden faydalanılacak.

Bu 8 ilçe dışında yapılan yatırımlar ise 3. Bölge teşviklerinden yararlanmaya devam edecek. Bu kararla yeni teşvik sistemi kapsamına alınan ilçelerdeki Kavak ve Havza OSB'ler ildeki diğer OSB'lerden ayrılarak teşvikler açısından bir adım öne çıktı. İldeki diğer OSB'ler yatırımlarda 'vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından' 4. Bölgeye sunulan oran ve sürelerden yararlanmaya devam ederken Kavak ve Havza OSB'ler 5. Bölge teşviklerinden yararlanacak.

Samsun'da 'Samsun Merkez OSB', 'Samsun Gıda OSB', 'Bafra OSB', 'Kavak OSB' ve 'Havza OSB' olmak üzere mevcut 5 OSB bulunuyor. Samsun'a 2 yeni OSB kurulma çalışmaları ve mevcut bazı OSB'lerde de genişleme çalışmaları yürütülüyor.

Öğrenilen bilgilere göre, Samsun Merkez OSB'de boş parsel yok. Gıda OSB'de ise ikinci etap çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar alt yapı yapımı ile devam ediyor. İkinci etap tamamlandığında yaklaşık 214 dönümlük bir alanın tahsisleri yapılacak. Havza OSB'de 36 boş parsel bulunuyor. Kavak OSB'de kalan boş yer ise 1. Kavak OSB'ye ilave alan araştırma çalışmaları devam ediyor. Havza ve Kavak yatırımcılarını bekliyor. Bafra OSB'nin ikinci etap altyapı çalışmaları da bu yıl içinde tamamlanmaya çalışılacak. Tersane alanı ve TİGEM'e ait arazi üzerine kurulacak OSB çalışmaları ise henüz hazırlık aşamasında. Kurulacak Çarşamba OSB'nin alt yapı çalışmaları da hazırlık aşamasında.

9 bin istihdam

OSB'lerde yaklaşık 9 bin kişi istihdam ediliyor. Yürütülen genişleme çalışmalarının sonuçlanması, 2 yeni OSB kurulumunun tamamlanması ve Samsun'un 8 ilçesini de kapsayan yeni teşvik sisteminin 1 Ocak 2021'de yürürlüğü girmesiyle ilin gelecek seneden itibaren sanayide altın yıllarını yaşaması bekleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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